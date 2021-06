"Gracias por todo leyenda": Así se despiden de Sergio Ramos sus compañeros del Real Madrid

Madrid, España.- Luego de que la mañana de este jueves 17 de junio, Sergio Ramos hiciera oficial su partida del Real Madrid en un evento que el club le organizó con el fin de despedirse como es debido, compañeros del club merengue e incluso rivales le dedicaron emotivas palabras al defensa español.

Jugadores de la talla de Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos y Varane utilizaron sus redes sociales para dedicarle sus mensajes de despedida del futbolista que visitera la playera del Real Madrid durante 16 temporadas en las que logró 22 títulos.

El futbolista brasileño Marcelo, uno de los capitanes del equipo fue uno de los primeros en expresarse sobre Sergio Ramos

Oh Captain! My Captain! My Brother ?? Gracias por todo lo que hemos compartido, por todo lo que me has enseñado y lo que hemos conseguido juntos estos años. Hermano…Te deseo siempre lo mejor, te lo mereces!!! LEYENDA", señaló el brasileño.