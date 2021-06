Miami le cierra las puertas a Rodolfo Pizarro; su regreso a Chivas fue solo un rumor

Miami, Estados Unidos.- Finalmente las aspiraciones de la afición de Chivas de volver a ver Rodolfo Pizarro con la playera rojiblanca quedaron ‘destruidas’, ya que el técnico del futbolista mexicano, Phil Neville le cerró las puertas de manera definitiva.

El entrenador del conjunto de Miami dejó claro que no existe posibilidad alguna que el exfutbolista de Pachuca, Chivas y Rayados de Monterrey deje al equipo del cual es dueño el británico David Beckham.

No hay ninguna posibilidad de que Rodolfo deje el equipo, es jugador del Inter de Miami, está lesionado, han habido muchas especulaciones, no ha podido jugar porque ha estado lesionado. No tomaré más preguntas sobre Rodolfo Pizarro, está feliz aquí”, dijo Neville.