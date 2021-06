Rafael Nadal 'se baja' de Wimbledon y de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Madrid, España.- Con 35 años encima, parece imposible mantener el ritmo de juego al que Rafael Nadal está acostumbrado, y es por ello que el tenista español decidió, contrario a los deseos de un guerrero como él, no participar en Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para dejar descansar a su cuerpo.

¿Rafael Nadal, cerca del retiro? El tenista no competirá en dos torneos por esta razón

Así lo señaló el mismo deportista mallorquín, quien decidió escuchar a 'su cuerpo y a su equipo', y quien en su última participación en un torneo grande como lo fue Roland Garros se empleó al máximo, y aunque terminó derrotado por Novak Djokovic, no dejó de pelear ningún punto, ningún game, y tampoco ningún set.

He decidido no participar en la próxima edición de Wimbledon que se disputará del 28 de junio al 11 de julio. Tampoco jugaré los Juegos Olímpicos previstos finalmente del 24 al 30 de julio. Es la decisión acertada con el objetivo de alargar mi carrera deportiva y seguir haciendo lo que me hace feliz", señaló el tenista.