"Soy libre y quiero morir libre": Receptor de la NFL prefiere jugar gratis antes que vacunarse

Ciudad de México, México.- Cole Beasley, receptor de los Bills de Buffalo, prefiere jugar gratis la próxima temporada de la NFL que recibir la vacuna ante el Covid-19.

En una extensa carta, Beasley respondió las fuertes medidas que impuso la Liga para aquellos profesionales que no quieran vacunarse previo al arranque de la nueva campaña.

"Hola, soy Cole Beasley y no estoy vacunado. Si me tienes miedo, aléjate o vacúnate. Punto. Puede que muera de Covid, pero prefiero morir realmente vivo. Tengo familiares cuyos días están contados. Si quieren venir a verme y quedarse en mi casa, vendrán sin importar el protocolo. Ya no juego por dinero. Mi familia ha sido atendida. Múltenme si quieren".

"Mi forma de vida y mis valores son más importantes para mí que un dólar. Amo a mis compañeros y disfruto jugando a la pelota porque todos los de afuera se van por la ventana en estos momentos. Solo quiero ganar el Super Bowl y disfrutar de estas relaciones que se crearán en el camino".

Public Service Announcement pic.twitter.com/XjQicdvnKm — Cole Beasley (@Bease11) June 18, 2021

Fuente: Agencia El Universal