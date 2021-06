'Chicharito' se queda sin Copa Oro; lo excluyen de los juegos de preparación

Ciudad de México.- A pesar de que Javier 'Chicharito' Hernández fue incluido en la prelista del Tri del 'Tata' Martino para encarar la Copa Oro, todo parece indicar que el máximo artillero de la Selección Mexicana de Futbol no participará en la competencia de Concacaf.

Y es que este sábado 19 de junio, a través de redes sociales, la Selección Mexicana de Futbol presentó la lista de futbolistas con los que contará Gerardo Martino para encarar los duelos de preparación que disputarán contra Panamá y Nigeria, pero Hernández Balcazar no figura el la convocatoria.

uD83DuDCC4 | NOTA



¡Venga! uD83DuDC4AuD83CuDFFB??

¡Con esta convocatoria enfrentaremos los partidos contra uD83CuDDF5uD83CuDDE6 y uD83CuDDF3uD83CuDDEC! uD83DuDE4BuD83CuDFFB??? uD83DuDCCB



Más información. ?? https://t.co/E6U6Ved2ip#MEXTOUR | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/cTgROrILWM — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 19, 2021

Quien si figuró en la lista del 'Tata' es Rogelio Funes Mori, delantero de los Rayados de Monterrey que recién recibió su certificado como naturalizado mexicano y que en las últimas semanas ha sido tema de polémica.

Aunque la lista presentada este sábado no es definitiva, el hecho de que no se incluya a 'Chicharito' en los duelos de preparación, significaría que Martino no cuenta con el delantero del LA Galaxy.

