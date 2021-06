Yamileth Mercado pondrá en juego su título y su posible pelea ante Jackie Nava

Chihuahua.- Aunque la boxeadora Yamileth Mercado intenta no distraerse con batallas que lucen tentadoras para su futuro, cuando escucha el nombre de Jackie Nava, esboza una sonrisa de complicidad y sabe que es la pelea que puede marcar su carrera profesional.

La pelea con Jackie es muy interesante, yo quiero que se haga y en lo personal va a marcar una pauta muy importante, es cuestión de que se autorice. Aunque sé que tengo pelea mandatoria y no sé si se vaya a dar en este año", reconoce la monarca supergallo del CMB.

En realidad, la chica de 22 años sabe que todas la quieren enfrentar. Así que superada la lesión en el oído que sufrió en su primera defensa de su cetro, ante Alejandra Guzmán, la púgil de Chihuahua está lista para exponer por segunda ocasión el fajín, este sábado contra la invicta estadounidense Angélica Rascón.

"Hemos salido avante de las lesiones", advirtió. "Y contenta de regresar este fin de semana al ring. Es la primera vez que regreso directo a la intensidad, porque estoy mentalizada que a este nivel no hay rivales sencillas que enfrentar".

Así que descartó llegar en desventaja, luego del percance sufrido en febrero pasado. "No acepto una pelea si no tengo el tiempo suficiente de preparación para entrenar, porque yo soy quien sube a arriesgar su vida".

Esta vez, el entrenamiento con Alfredo Caballero fue diferente, ya que no lo compartió con otros monarcas, como Francisco Estrada o Miguel Berchelt, quienes suelen entrenar a la par rumbo a sus respectivos combates. "Puedo decir que ahora me tocó exclusivamente el campamento. Se trabajó muy fuerte en los errores que tuve en la anterior pelea. Así que espero seguir siendo campeona y después esperar los grandes compromisos en mi carrera".

Y no es que demerite a su rival en turno, de quien lamentó que suela ser demasiado agresiva en los momentos previos a sus riñas, situación que no la inquieta. "Me preparo para una pelea dura. No conozco mucho de ella, pero su récord la hace merecedora a esta oportunidad. Es mi segunda defensa y habrá el 50 por ciento de aforo, con mi gente, mi familia y eso también es más compromiso para mi".

El gimnasio Rodrigo M. Quevedo en la Ciudad de Chihuahua, será el escenario donde Mercado buscará mejorar su récord de 17 triunfos con 5 nocauts y 2 derrotas. Se coronó en 2019, superando a Fatuma Zarika.

Su rival es bien conocida en Chihuahua, pues la invicta texana Angelica Rascon (10-0-0, 2 Ko’s) se ha presentado ahí en siete de sus diez peleas, luciendo muchos recursos a la ofensiva y a la defensiva.

Fuente: Agencia el Universal