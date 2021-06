"Son pataleos de alguien molesto": Ana Guevara responde las acusaciones de Paola Espinosa

Ciudad de México.- La titular de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara respondió tajantemente a los ataques de la clavadista Paola Espinosa, quien la señaló como la responsable de dejarla fuera de los juegos olímpicos de Tokio 2020.

La exvelocista sonorense aseguró que Espinosa tenía conocimiento de los criterios de asignación para el equipo que conformaría al equipo mexicano que asistirían a Tokio 2020, y que los criterios que se toman en cuenta no le favorecieron.

El deporte es marcas, clasificación, tiempos y jueceo y en este caso no le favoreció y no es el chismorreo de lo que ha dicho. Le tengo el respeto como atleta y de las grandes deportistas de este país. Siempre fueron sabidos los criterios”.

Además, Guevara calificó como pataleos las declaraciones hechas por Paola Espinosa, quien además catalogó la gestión de la exvelocista al frente de la Conade, como “la peor administración de la historia”.

Toda esta inquietud y malestar, porque no la veo más que molesta, me parece que es un pataleo totalmente inerte que no le favoreció, punto.