López Obrador deja en claro que se terminaron los apoyos para el Futbol Mexicano

Ciudad de México.- Aunque aseguró desconocer el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó la mañana de este jueves que la FIFA no gozará de privilegios con miras al Mundial de 2026, el cual será organizado por México, Canadá y Estados Unidos.

La Federación Mexicana de Futbol ha sido presionada por la FIFA para que interceda ante el Gobierno de López Obrador y condone o reduzca los impuestos para la Copa del Mundo antes mencionada.

Andrés Manuel recalcó que "ya no hay condonaciones ni reducciones de impuestos, cambió todo lo que es la política fiscal, sin modificar leyes, es evitando la evasión fiscal".

Asimismo, el máximo organismo del futbol mundial ha ejercido presión a la Femexfut, por medio de sanciones debido al grito homofóbico ("¡Eeeh put…!") que emite la afición mexicana en los estadios de México o Estados Unidos.

AMLO dejó ligeramente abierta una posibilidad: "Si hay algo por escrito, lo analizamos y damos respuesta, pero no tenía conocimiento de eso". Sin embargo, cabe señalar que la idea anticorrupción que trae su Gobierno ha llegado al futbol mexicano.

En noviembre de 2019, la Liga MX, presidida entonces por Enrique Bonilla y la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), con su titular Santiago Nieto, firmaron un convenio para blindar al balompié mexicano del "lavado" de dinero.

"Hoy firmamos un Convenio de Colaboración con la Secretaría de Hacienda, como muestra del compromiso que tenemos con la transparencia y como la prueba más clara de la disposición que tenemos para trabajar de la mano con las autoridades", declaró Enrique Bonilla el 21 de noviembre de 2019.

"Se trata de que las operaciones en torno al futbol sean virtuosas, que haya transparencia, que los clubes eviten riesgos, y que la Liga y la UIF les ayuden con la investigación y el origen de sus recursos. Eso ayuda a que los jugadores no tengan incumplimientos fiscales, que equipos con méritos puedan ascender, que no pierdan su certificado, y que jugadores y directivas no pierdan sus litigios", refirió Nieto Castillo.

Fuente: Agencia el Universal