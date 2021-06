Dayan Gutiérrez, el cajemense que se encuentra a un paso de llegar a la primera división de la Liga MX

Ciudad Obregón, Sonora.- Cajeme, tiene a una futura estrella dentro del futbol de la mano de Dayan Gutiérrez quien será parte del equipo Sub-20 de los Xolos de Tijuana.

El joven cajemense se destaca por su gran visión dentro del terreno de juego, su desequilibrio y sobre todo la disciplina que tiene dentro y fuera del deporte, siendo estas las cualidades que le permitieron a Gutiérrez llamar la atención del equipo fronterizo.

Con mucha ilusión

Dayan ya se integró al plantel Sub-20 del equipo, donde lleva cuatro semanas entrenando a tope para comenzar de la mejor manera el torneo y ganarse un lugar en el once inicial.

“Siento que es un equipo muy unido, todos se llevan bien, son muy buenos compañeros. A muchos ya los conocía desde la Sub-17; ya había tenido el gusto de jugar con ellos y estoy cómodo con el plantel y con el cuerpo técnico, son semanas muy duras pero ya el torneo está a la vuelta de la esquina”, declaró el futbolista Tribuna.

El certamen juvenil arrancará el próximo 19 de julio, y es justamente por eso que la exigencia de entrenar día a día es fundamental para el cajemense, quien además afirma que ya tuvo la oportunidad de hablar con sus compañeros y cuerpo técnico de los Xolos.

Me han dicho que voy por buen camino y que ando muy bien física y técnicamente; pero que no le baje, que siga haciendo lo que he estado haciendo, y que las oportunidades las tendré. Esperan de mí que sea el referente en el ataque y para ayudar a crear muchas oportunidades de gol”.