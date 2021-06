Los Rayados buscan hacer más fichajes 'bomba' de cara al Torneo Apertura 2021

Nuevo León, México.- Con las tres contrataciones que llegaron para esta campaña: Héctor Moreno, Esteban Andrada y Duván Vergara, en Rayados se pueden dar por satisfechos, pero… siempre se puede mejorar. Duilio Davino, presidente del Monterrey, no negó que se esté en la mira de contratar al lateral de Pachuca, Erick Aguirre y el atacante de León, el costarricense Joel Campbell. "Estamos analizado esos casos, según los movimientos que se den veremos qué se puede dar".

El directivo explicó en qué va el proceso del armado del equipo dirigido por Javier Aguirre: "Hemos traído a tres jugadores de primerísima calidad: Héctor, Esteban y Duván, pero no nos cerramos a que pudiera llegar alguien más", dijo en conferencia de prensa.

Pero para que llegue otro jugador, debe de salir alguien: "Tenemos un ofrecimiento de parte del Atlético Nacional (de Colombia) por Dorlan (Pabón) y queremos sumar a un jugador mexicano más. Pero los tres que nos hemos contratado nos dan gran tranquilidad".

Aclara que no es una limpia en el equipo, simplemente se están reforzando y los que se fueron, eran porque no tenían mucha actividad: "Hablado con Javier llegamos a la conclusión de que mejoramos el equipo, salieron varios jugadores que era necesario que se fuera, pero del once que había jugado regularmente sólo se va Hugo (González, que se fue al FC Juárez)".

Aún queda mucho para el inicio del Apertura 2021, y no descarta que pueda haber más movimientos, pero estos obligados por intereses de los jugadores u ofertas: "Tenemos la intención de que Stefan Medina siga con nosotros, repito, tenemos una oferta por Dorlan y estamos revisando y si es así, si se concreta, veremos con qué jugador podemos sustituirlos. El cuadro está bien armado, en el inicio tendremos ausencias, pero ese es el precio que tendremos que pagar por tener seleccionados… Ahí está la oportunidad para los jóvenes, además de que en nuestra filial de Expansión (Raya2), los estaremos siguiendo muy de cerca".

Aclaró que el portero Esteban Andrada viajará en la tarde a La Riviera Maya, a iniciar los trabajos de pretemporada, "no viajó antes porque la revisión de los temas de contrato y demás son un tema difícil".

Insistió que el armando del equipo, da para pensar en pelear por un título: "Los que se van es porque no jugaban mucho, era importante que tuvieran actividad, algunas otros se van por edad, rendimiento. Tendremos diez jugadores no formados en México, dos de ellos estarán en la banca lo que es una ventaja más. Tenemos cuatro seleccionados mexicanos y cuatro o cinco jugadores de capacidad que darán gran competencia interna. Queda un plantel muy completo. Mejoramos al anterior".

La paradoja es que Rogelio Funes Mori, nuevo seleccionado nacional, entrará como "No formado en México", como un extranjero. "Ojalá que dentro de poco se hable de lo que Rogelio da en la cancha y no del tema que es extranjero. Funes lo ha demostrado, se ha ganado su oportunidad y si le dan juego, seguro que la aprovechará, pero eso ya depende de él".

