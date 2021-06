Triple A presenta la cartelera oficial para el magno evento de Triplemanía 29

Ciudad de México-. La empresa AAA, presentó la cartelera completa del magno evento Triplemanía 29 del próximo sábado 14 de agosto en la Arena Ciudad de México.

La velada contará con siete luchas, siendo la estelar el gran choque de; Máscara vs Cabellera de Psycho Clown ante Rey Escorpión.

La contienda semifinal también será de gran nivel, Kenny Omega y Andrade pelearán por el Megacampeonato que se encuentra en manos del estadounidense.

Mientras que el resto de la función quedará integrada de la siguiente manera; Campeonato Reina de Reinas vs Campeonato de las Knockouts: Faby Apache vs Deonna Purrazzo. Murder Clown, Chessman y Pagano vs Puma King y dos luchadores sorpresas. Campeonato de Parejas: Pentagón Jr y Fénix vs Hijo del Vikingo y Laredo Kid vs Taurus y luchador sorpresa. Copa Bardahl: Drago vs Mr. Iguana vs Mamba vs Más luchadores sorpresa. y abrirán el telón de actividades la Lucha de exhibición de Marvel Lucha Libre Edition.

Fuente: Máslucha