'Tata' Martino asegura que el equipo mexicano no se encuentra obligado a ganar una medalla en Tokio

Ciudad de México.- Aunque no es el máximo responsable del grupo que viajará a Tokio para disputar los Juegos Olímpicos, Gerardo Martino despresuriza a la Selección Mexicana Sub-23 y asegura que no está obligada a subir al podio asiático.

Las perspectivas son de tener un equipo muy competitivo, pero no hay que tomar unos Juegos Olímpicos como si fuera una Copa de Oro, una eliminatoria o un Final Four, aquí son equipos muy fuertes de todo el mundo", sentencia el "Tata". "Están en condiciones de competir muy bien, pero no tienen el peso de llegar a las últimas consecuencias, como si pasa en nuestra área Concacaf". Noticias Relacionadas 'Tata' Martino será el director técnico del Tri para los juegos ante Panamá y Nigeria

En cuanto al duelo de este miércoles por la noche, frente a Panamá en el estadio Nissan, el entrenador argentino adelanta que él será quien lo dirija, más allá de que será con la base olímpica.

"Como ya lo hemos dicho, es un partido que voy a dirigir yo y Jaime Lozano y su equipo estarán en el banco de suplentes", aclara. "Venimos trabajando desde hace tiempo de forma conjunta".

Sui géneris situación que el "Tata" no ve mal, porque recuerda que ha estado trabajando con buena parte de estos jugadores, más allá de ser parte del equipo olímpico. "Hay dos cuestiones que son comunes: prácticamente hemos trabajado de forma conjunta en los últimos 10 días y eso da una ventaja", afirma.

"El segundo es que al 60% de estos futbolistas, hasta hace una semana, los tenía conmigo y han participado a lo largo de estos dos años y medio en la Liga de Naciones, la Copa de Oro; son muy pocos los que no han tenido procesos conmigo".