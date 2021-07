¡Enooooorme! Así fue el triunfo de México ante Rusia en el Preolímpico de Basquetbol

Paul Stoll. More like Paul Steal uD83DuDE0F



(and what about that no-look pass to assist Pako!) uD83DuDC40uD83DuDD25



uD83DuDCFA https://t.co/fttE570KUq#FIBAOQT | @ademeba_oficial uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/rNQlq2daUu