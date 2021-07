Roberto Osuna tendrá que decidir entre Grandes Ligas, Tokio y Diablos Rojos

Ciudad de México.- Con dos ofertas de organizaciones de Grandes Ligas en la mesa, el regreso del lanzador mexicano Roberto Osuna a la Gran Carpa luce inminente. Sin embargo, el cerrador estelar de los Diablos Rojos, quien ayer ganó su primer juego y suma seis rescates en la Liga Mexicana de Beisbol, tiene al menos dos razones para pensar bien antes de tomar una decisión.

Sí tengo un par de ofertas por ahí, que todavía estoy analizando para ver cuál es la mejor", aceptó Osuna, a quien ir a Tokio con la franela de México también le atrae. "Es algo que motiva e ilusiona, quiero estar presente, pero pueden pasar muchas cosas de aquí a eso. No he asegurado mi participación en los Juegos Olímpicos, si se da la oportunidad qué bueno, y si no, ojalá para más adelante". Noticias Relacionadas Roberto Osuna llega a los Diablos Rojos del México como su refuerzo estelar

Con poco más de un mes de competencia por disputar en la Liga Mexicana, tampoco descarta alargar al máximo su estancia en diamantes nacionales. "Estar saludable es lo primordial para mi, porque sé lo que puedo hacer cuando estoy saludable. He disfrutado todos los días estar aquí en los Diablos Rojos, ha sido una experiencia increíble y mi objetivo es ayudar lo más que pueda y me pone contento que pueda ser parte del objetivo de la copa número 17 y quedar en historia también".

Osuna valora todo lo que ha vivido en la pelota profesional, así que no minimiza la posibilidad de ganar un título en México. "Es algo muy importante, en los años que he estado en Grandes Ligas he vivido de todo, una Serie Mundial, Juego de Estrellas, he conseguido muchas cosas buenas y con la misma emoción que vivía eso, estoy viviendo esto. Estoy tomando este compromiso con la seriedad que se merece y grandes cosas van a suceder, contento de poder aportar a esta organización".

Y para lograrlo, no se ha guardado nada en el brazo cada vez que sube a la lomita, en la que sigue sin admitir carrera limpia. "Me he sentido muy bien, saludable, he tirado hasta 97 millas. Yo lanzo para ayudar al equipo a ganar, en estadios donde vuela menos la pelota utilizo mi recta, pero todo se debe a las circunstancias del juego y si tengo que tirar 11 sliders seguidos, lo voy a hacer, con tal de sacar la victoria".

Diablos Rojos se mantiene en la cima de la Zona Sur, y actualmente enfrenta a los Toros de Tijuana en el estadio Alfredo Harp Helú, novena con la que se medirá este miércoles y mañana jueves.

Fuente: Agencia El Universal