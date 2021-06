El ‘Cinco Copas’ de fiesta: ‘La Tota’ Carbajal festeja 92 años de vida

Ciudad de México, México.- Antonio Carbajal cumple 92 años de edad.

‘La Tota’, el primer jugador en el mundo en jugar cinco Mundiales, nació en la Ciudad de México el 7 de junio de 1929, iniciando su carrera en el Club España hasta que en 1950 pasó al León donde se convirtió en leyenda.

Con la Selección Nacional inició su andar en 1948 en los Juegos Olímpicos de Londres: “Salíamos a las calles que acababan de ser bombardeadas, lo que teníamos para comer se lo dábamos a la gente”, cuenta.

Defendió la camiseta mexicana en cinco Mundiales, de Brasil 1950 a Inglaterra 1966. Ignacio Trelles le dio la titularidad en el tercer juego de su última Copa del Mundo, frente a Uruguay, “no como homenaje, sino porque el equipo me necesitaba”, dice.

Al iniciar el juego, no tenía guantes y el portero suplente de Inglaterra se los prestó, por lo mojado que estaba el campo: “Pero en la primera jugada casi se me escapa la pelota, así que me los quité y se los aventé… ‘Aquí están tus ching…..’, le dije”.

Se retiró como futbolista e inició carrera como técnicos, siendo su paso por Morelia en los 80 el más recordado.

Sus últimos años se la pasaba entre su vidriería, que él atendía personalmente y ayudando a los niños de escasos recursos en León, a los que llevaba a jugar antes de que llegara la pandemia.

Su marca de cinco Mundiales jugados duró hasta que el alemán Lothar Matteus lo empató en el 2002. El defensa mexicano Rafa Márquez también llegó al logro, en la pasada Copa del Mundo de Rusia.

Pero el primero fue ‘La Tota’, que cumple 92 años.

Fuente: Agencia El Universal