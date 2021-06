La boxeadora cajemense Alejandra 'Rockera' Guzmán quiere la revancha ante Yamileth Mercado

Ciudad Obregón, Sonora.- Alejandra Guzmán se encuentra recuperándose de la fractura en su mano derecha que sufrió el pasado seis de febrero ante Yamileth Mercado en un combate en donde la cajemense se quedó con las ganas de conquistar el campeonato mundial.

La famosa ‘Rockera’ se sometió a una cirugía para corregir la lesión por lo que estará fuera de acción por lo menos de tres a cuatro meses más.

“Estoy bien, me siento satisfecha por la evolución que ha tenido mi lesión, es cuestión de tener paciencia, pronto volveré a entrenar e ir por ese campeonato”, declaró la boxeadora de Ciudad Obregón.

Guzmán dejó en claro que esa lesión no le impedirá subirse al ring, ya que el doctor le aseguró que a pesar de la fractura, ella no tendrá ningún tipo de repercusión al momento de regresar al deporte.

No se preocupen, sí fue una lesión muy dolorosa, me pusieron una placa en el antebrazo pero el doctor me informó que no está en riesgo mi carrera”.

Pese a mantenerse en estos momentos en plena recuperación, la ‘Rockera’ desea con ansias el alta médica, pues quiere tener otra oportunidad de título mundial y no solo eso, espera tener la revancha ante la monarca mundial súper gallo del CMB, Yamileth Mercado.

“Ya quiero estar al 100%, lo único que pasa por mi cabeza es volver a retar a Yamileth, estoy seguro que ella no me gana, lo demostré”, indicó.

“La verdad me ganó porque yo desde el primer round me lesioné el brazo, y con todo y mi lesión estuve muy cerca de noquearla, espero que sea valiente y me dé la revancha”, comentó en exclusiva para TRIBUNA la pugilista.