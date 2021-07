¡Orgullo cajemense! Leticia Ochoa irá a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

Ciudad Obregón, México.- Como la primera vez, así fue la alegría que sintió la cajemense Leticia Ochoa Delgado tras recibir el llamado que le confirmaba su presencia en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Ayer, el Comité Paralímpico Mexicano dio a conocer la lista oficial de los atletas paralímpicos que representarán al país en la próxima justa olímpica, y el nombre de la cajemense forma parte de este listado, en el que aparecen tres sonorenses.

“Aunque no me lo esperaba, creo que el trabajo que hemos venido realizando ha dado frutos, estoy muy feliz”; señala Ochoa Delgado, quien competirá en sus cuartos Juegos Paralímpicos, a los que llega con un trayectoria de más de 20 años.

“Uno pone y Dios dispone, pensé que los Juegos de Río serían mis últimos, y aquí voy nuevamente; mientras me sienta competente seguiré haciendo esto que tanto me gusta”.

Leticia, quien cuenta también con experiencia de Juegos Parapanamericanos y Mundiales de Atletismo, revela que tras el último filtro que realizó en Monterrey a principios de junio, estaba ansiosa a la espera de esta confirmación.

Sin embargo, este trayecto para conseguir su boleto a Tokio 2020 no fue fácil, ya que tuvo que pasar por varias situaciones personales, principalmente de salud.

“Me dio Covid, esto fue el febrero pasado, pero afortunadamente salí adelante. También tuve una caída de mi silla de ruedas y sufrí varias lesiones; pero gracias a Dios, aunque hubo varia lesiones, no dejé de prepararme desde mi casa y aquí vamos de nuevo”.

La lanzadora cajemense competirá en la categoría F51, 52 y 53 en la que espera obtener su primera presea en los Paralímpicos.

“El no haber conseguido una medalla en Juegos Paralímpicos, eso no me hace mal deportista”, señala. “En mi categoría compiten muchas atletas que tienen más capacidad de movimiento, es difícil. Sin embargo, estar dentro de esto (Juegos Paralímpicos), después de todo lo que pasó es un regalo de Dios. Con todas las carencias que pasa un deportista paralímpico; se sufre mucho, no es nada fácil llegar a los eventos, muchas veces sin apoyo”.

“Afortunadamente cuento con el apoyo de mi familia y de mi entrenadora, Francisca Dorticos Madrazo, quien ha llevado mis procesos por mucho tiempo y quien me ayuda a prepararme para cada evento”.

Sobre esta preparación, señala que espera el llamado para unirse a la delegación mexicana. “Tiene que ser unos 15 días antes de Tokio, probablemente en China, pero aún no sabemos, confío en que Paquita pueda acompañarme”.