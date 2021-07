'Chakal' quiere noquear al 'Magnífico' Díaz y el cajemense asegura que sus mejores palabras son los puños

Ciudad Obregón, Sonora.- Irak Díaz subirá al ring el próximo 16 de julio en Ciudad Juárez ante Hugo 'Chakal' Hernández en una pelea de eliminatoria mundial.

Ante ese compromiso el ‘Chakal’ señaló que vencerá al de Cajeme por la vía del nocaut.

"Aclaro, no es nada personal contra Irak, pero he tenido malas experiencias en anteriores compromisos, y voy a salir a buscar el nocaut con todo, será una pelea muy emocionante porque los dos vamos a salir buscando ganar y gustar; voy a noquear a Irak porque no quiero que quede duda de mi triunfo", aseguró el de Texcoco, Estado de México.

Sobre eso el ‘Magnífico’ dijo no sentirse preocupado por las declaraciones de su rival y dejó en claro que sus mejores palabras son sus puños.

Lo que diga el ‘Chakal’ no me hace enojarme, entiendo que quiera hacer eso, la verdad que yo no soy de esos boxeadores que se la llevan hablando, por eso mis mejores palabras son arriba del ring, me encuentro más que listo para subir al ring y nos vemos el próximo viernes”. Declaró para Tribuna Irak Díaz.

Dicho combate será parte de la papeleta que presenta Promociones del Pueblo en asociación con BXSTRS Promotions, es encabezada por el invicto Bryan 'Destructor' Mercado, que se juega el cinto Internacional WBC de peso ligero frente al temible noqueador venezolano Otto 'El Tigre de Caracas' Gámez; además del duelo de título absoluto en peso supermosca entre la campeona mundial Lourdes 'La Pequeña Lulú' Juárez y la retadora oficial Diana 'La Bonita' Fernández.

Fuente: Promociones del Pueblo