Italia: El equipo que está solo en el Estadio Wembley durante la final de la Eurocopa 2021

Londres, Inglaterra.- La Eurocopa 2021, el torneo futbolístico más importante, después de la Copa Mundial, está apunto de llegar a su fin este domingo 11 de julio con la disputa en las canchas entre Italia e Inglaterra.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Ambos sueñan con alcanzar la gloria, la cual se vivirá en uno de los escenarios más importantes de la Tierra; nos referimos al Estadio Wembley, donde más de un equipo ha soñado con vivir un partido.

AQUÍ ESTÁ QUE PUSIERON BUTTER EN LA EUROCOPA, no me creían q bobas pic.twitter.com/9vKugaxUur — belu uD83EuDD8B (uD83DuDCDA) (@mytaersricxchet) July 11, 2021

En él se concentrará un aproximado de 67 mil 500 personas, pero ¿Cuántas apoyarán a Italia y cuántas animarán a Inglaterra? Ya que el centro deportivo se encuentra en la ciudad de Londres, está claro quién contará con más aficionados.

Se estima que un total de 58 mil fans lanzarán loas a Inglaterra, mientras que solo 6 mil 619 gargantas gritarán a favor de Italia, no obstante, esta condición no parece afectarlos, pues el jugador Giorgio Chiellini sostuvo que: "No es la primera vez que un equipo juega una gran competición como local".

Fuente: AS