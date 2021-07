Miguel Ojeda Jr. buscará continuar el legado de su padre en el beisbol mexicano

Ciudad Obregón, México.- Seguir los pasos de su padre, honrar y mantener vivo el legado de la familia Ojeda son parte de las metas que se ha puesto la joven promesa del beisbol mexicano Miguel Ojeda Jr. Para ello, primero buscará cerrar con fuerza su participación en la Liga de Verano y después peleará por un lugar en el roster de los Yaquis de Obregón para la Temporada 2021-2022 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Ojeda Pérez tiene 21 años de edad, es originario de Guaymas, Sonora y se desempeña como receptor. Recientemente fue adquirido por la organización obregonense en la cuarta ronda de la selección de jugadores nacionales, dentro del Draft 2021.

“Para mí fue un sueño hecho realidad, no lo podía creer. Quien me dio la noticia fue mi papá. Yo me encontraba de viaje cuando recibí su llamada y me dijo: ‘Felicidades hijo, te acaba de seleccionar Yaquis en el Draft, sé que vas aprovechar la oportunidad que se te está dando, estoy orgulloso de ti’, en ese momento sentí una gran emoción”, expresó Miguel Arturo.

“Para cualquier joven nacido en Sonora es un gran orgullo poder jugar con un equipo sonorense y de mi parte voy a dar mi mayor esfuerzo defendiendo con orgullo los colores de los Yaquis”, puntualizó el nuevo jugador de la Tribu cajemense.

En lo que va de la temporada veraniega, Ojeda Jr. ha participado en 23 encuentros con los Guerreros de Oaxaca, donde ha conectado 14 imparables, 1 cuadrangular, anotando 12 carreras e impulsando 3, para un promedio de bateo de .212 AVG.

Un gran pilar y maestro dentro de su corta carrera como profesional ha sido su padre, el ex ligamayorista Miguel 'Negro' Ojeda, el cual le ha inculcado valores como la responsabilidad, liderazgo y compromiso.

“Desde que comencé mi carrera en esta profesión él me ha inspirado a tener una mente fuerte, ser responsable, no dejarme caer tan fácilmente y ser un líder positivo dentro y fuera del terreno de juego”, detalló el guaymense.

Dentro de las metas a corto plazo que tiene Miguel es poder terminar saludablemente la campaña veraniega con Oaxaca, para después reportar a la Pretemporada del Club Yaquis, trabajar duro y ganarse un lugar en el roster final que competirá en el circuito invernal.

“Me considero un pelotero que siempre da más de su 100 por ciento, que trabaja todos los días, tengo la confianza de que puedo aportar mucho al equipo, espero aprender también mucho de jugadores con gran experiencia como Sebastián Valle. Estoy listo para ponerme la casaca de Ciudad Obregón” finalizó Miguel Ojeda Jr.

Fuente: yaquis.com.mx