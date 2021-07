Mexicano Luis Cessa es cambiado a los Rojos; se despide de Yanquis y sus aficionados

Nueva York, Estados Unidos.- Después de que los Yanquis de Nueva York dieran a conocer el cambio del relevista mexicano Luis Cessa a los Rojos de Cincinnati, junto al también lanzador Justin Wilson, en una acción que sorprendió a todos, el veracruzano decidió despedirse del equipo y de sus aficionados a través de una emotiva publicación en sus redes sociales.

Cessa, quien tenía marca de 3-1 con promedio de carreras limpias de 2.82 en 29 presentaciones esta campaña, no pudo contener sus emociones en el escrito en el que agradece a todos, desde utileros hasta sus compañeros y cuerpo de entrenadores.

“Jamás olvidaré el 2016, el año en que me puse por primera vez el uniforme de rayas, ese que todo pelotero sueña con usar. Pararse en el centro del diamante del Yankee Stadium es inexplicable. Mis primeras victorias, mi primeros ponches en Grandes Ligas fueron ahí, a lo largo de 6 temporadas aprendí, maduré y me convertí en mejor jugador y persona. Tengo mucho en mi mente en estos momentos, pero sobre todo agradecimiento a mis compañeros que muchos de ellos se convirtieron en familia, a mis entrenadores, trainners, masajistas, clubbies y cocineros les doy las gracias. A los fanáticos les digo que siempre di lo mejor de mi, no son fáciles de complacer, me voy debiéndoles ese título #28!! Gracias YANKEES por haber hecho mi sueño realidad, me voy siendo el mexicano con más temporadas en la historia del equipo, me voy con alegrías y momentos que guardaré por siempre. Por último agradezco a Dios porque sin Él, nada es posible, ahora me pongo en tus manos para el nuevo capítulo que comienza en mi vida!!”,

Cessa vestirá su segunda casaca en las Mayores, donde debutó en 2016 con los Mulos.