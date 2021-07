El primer campeón mexicano de la UFC Brandon Moreno visita al presidente López Obrador

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el trabajo y esfuerzo de Brandon Moreno, primer mexicano en conquistar un título de Ultimate Fighting Championship (UFC), quien dijo, es un ejemplo por su lucha y de dedicación.

Ayer abanderé a la delegación mexicana que nos va a representar en los Juegos Olímpicos de Tokio, es una muy buena delegación a pesar del Covid, de la pandemia, y estoy seguro que van a salir adelante y les decía, recordando la frase de un deportista que admiro, un beisbolista, Babe Ruth que decía 'no se puede vencer a quien no sabe rendirse". Noticias Relacionadas Brandon Moreno no se cansa de hacer historia; entra al top libra por libra de la UFC

México tiene su primer campeón en UFC; Brandon Moreno le arrebata el título a Deiveson Figueiredo

Por medio de un video, que el Mandatario grabó desde el despacho presidencial, el titular del Ejecutivo dijo que el mensaje es nunca rendirnos aunque a veces nos caemos. "Si se cae, hay que levantarse y seguir caminando, pero tú eres un ejemplo me da mucho gusto recibirte".

El presidente López Obrador destacó que el deportista tijuanense es un mexicano ejemplar. "Yo le quiero hacer un homenaje a nuestro paisano de Tijuana que con esfuerzo de salir adelante y además cuando triunfa, de manera muy emotiva llama a los mexicanos a que nos superemos ya que no deber nada imposible en la vida, cuando hay perseverancia, cuando hay voluntad".

El mandatario estuvo acompañado por un directivo de la UFC y por el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, ídolo del futbol mexicano. "Cuauhtémoc es deportista, no sólo juega futbol y lo hace muy bien, sino también juega Basquetbol y mete canastas que como si fuese un profesional de ese deporte. Lo único que no hace es batear bien, o sea no macanea", bromeó el Presidente.

Moreno aseguró que la vida no es fácil y es complicada, pero si quieres algo, con mucho esfuerzo, te va a costar, pero vas a poder salir adelante. "Ese es el mensaje que quiero transmitir a la gente y por me da mucho gusto compartir este espacio con usted. Quiero demostrar que las artes marciales mixtas es un deporte que puede ser desarrollado en México, porque tenemos una gran cultura de deporte de contacto, sobretodo de boxeo, pero las artes marciales mixtas también pueden ser un semillero para generar este deporte y creo que México puede salir adelante en los próximos años".

El gobernador de Morelos recordó que cuando jugaba en los mundiales decía: son güeros, son alemanes, son rusos, pero no los vamos a cargar, es una competencia, es uno contra uno, somos mexicanos y los mexicanos somos muy aguerridos".

Fuente: Agencia Universal