'Zurdo' Ramírez confía en que tarde o temprano se medirá ante 'Canelo'

Estados Unidos.- Gilberto Ramírez se encuentra en la recta final de su preparación previo a su combate ante el cubano Sullivan Barrera este viernes desde el Banc Of California Stadium de Los Ángeles, en California.

El famoso ‘Zurdo’ quiere ser campeón en la división de los semicompletos, y para lograrlo, primero lo tiene que pasar por encima a su rival. tampoco pierde de vista una eventual contienda ante su compatriota, Saúl Canelo Álvarez, y dice que el combate tendrá que suceder”.

Esa pelea sucederá eventualmente en un futuro cercano, y es bueno porque la gente está pidiendo esa pelea y la gente quiere verla porque esperan una guerra cada vez que dos mexicanos suben al ring. Tiene que suceder en México, y sería enfermizo (increíble) pelear allí”.

“Voy a demostrar que estoy listo para una pelea por el título y es hora de eso. Todos verán a Zurdo Ramírez pateando traseros, y queremos ser grandes. Conozco a Barrera y sé que está muy bien preparado para esta pelea porque es su oportunidad, y es mi oportunidad también, de conseguir una pelea por el título, y no quiero que nadie me quite nada”. Declaró el mexicano quien además tendrá su primer pelea con su nuevo promotor Óscar de la Hoya.

“En primer lugar, él (De La Hoya) fue muy flexible conmigo y con lo que yo quería, y tiene buenas ideas para mí. Creo que es genial para mí porque solía ver a Óscar De La Hoya muchas, muchas veces y él es mi ídolo y quiero estar allí con él también”. Puntializó el exmonarca de peso super mediano. Gilberto Ramírez.

Fuente:FDB