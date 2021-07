Sonora tiene árbitro de primera división: Guillermo Larios debutaría como silbante central en la Liga MX

Ciudad de México.- Guillermo Larios entra a los libros de historia del deporte en Sonora, pues el nogalense fue llamado a la Primera División del Futbol Mexicano y el próximo torneo podría debutar como árbitro central.

Llegar al máximo circuito del balompié es muy complicado, se requiere de muchos años de preparación, tal y como lo vivió Guillermo quien desde el 2010 ejerce el oficio.

Viviendo un sueño

El ser ascendido por la comisión de arbitraje al torneo Apertura de la Liga MX, es un sueño hecho realidad para el sonorense, ya que siempre deseaba tener esa oportunidad.

Estoy muy emocionado, voy a compartir vestidor con las grandes figuras del arbitraje, me llena mucho de orgullo saber que probablemente este debutando como árbitro central este torneo, por eso estoy concentrado en el aspecto físico, voy a esperar mi debut, llevo 11 años trabajando”. Declaro para Tribuna.

Larios desconoce la fecha de su estreno en un partido de primera, debido a que ese momento llega cuando menos lo esperas, es justamente por eso que tiene que estar al 100% físicamente.

Recorrido

En primera estancia, ‘Memo’ soñaba con ser futbolista profesional, pero un entrenador que tenía le hizo la invitación para ir a un colegio de arbitraje y desde ese entonces el sonorense se enamoró de esta labor. Inició en 2010 dentro del amateur; posteriormente, en el 2014 decidió irse a vivir a Ciudad Obregón para formar parte de la delegación. Para el 2016 se mudó a Ciudad de México y se le dio la oportunidad de impartir justicia en el ascenso.

Familia, su pilar

El nacido en Nogales destaca la gran relación que lleva con su familia, pues destaca que gracias a ellos ha podido cumplir todos sus sueños.

“Mi familia siempre creyó en mí, ser arbitro es muy difícil, pero ellos siempre me han levantado, pero sobre todo resalto mucho lo que me ha enseñado mi papá; él nunca se daba por vencido y ese fue el mensaje que se me quedó grabado”.

Guillermo espera poder consolidarse como arbitro central de la primera división y no solo eso, también sueña con obtener un gáfete FIFA para llevar un proceso que lo lleve a la Copa del Mundo.