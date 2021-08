Johan Vásquez firma contrato con el Genoa de Italia; así se despidió de los Pumas

Roma, Italia.- El defensa mexicano Johan Vásquez selló un verano de ensueño, pues el oriundo de Navojoa que ya se encuentra en Italia para comenzar la aventura en Europa ya firmó el contrato que lo ligará al Genoa durante las próximas tres temporadas.

De acuerdo con información del portal ESPN, el exzaguero de los Pumas de 22 años de edad, superó de manera satisfactoria las pruebas médicas del club, por lo que lo consecuente era firmar el contrato.

Mientras espera su presentación oficial con el cuadro italiano, el exfutbolista de Cimarrones publicó en sus redes un mensaje de despedida y de agradecimiento a los Pumas por darle la oportunidad de debutar en el futbol profesional.

Hoy después de todo lo que me han dado, me toca despedirme, no sin antes transmitirles qué estoy muy agradecido. Gracias Pumas, me diste la oportunidad que espere toda mi vida”, señaló Johan en su mensaje.