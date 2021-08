¡Malas noticias! Roger Federer podría perderse toda la temporada por esta impactante razón

Basilea, Suiza.- Este domingo, 15 de agosto, el 20avo. ganador del Grand Slam, Roger Federer, dio una impactante noticia que podría sacarlo del resto de la temporada de tenis, para enviarlo a descansar a casa.

Federer informó que se sometería, nuevamente, una operación de rodilla, sin embargo, esto no será el fin para el afamado tenista, ya que aseguró que esperaba recuperarse rápidamente para continuar haciendo lo que más ama, jugar.

La noticia la dio a través de su cuenta de Instagram en un video, de más de minuto y medio. Confirmó de forma tranquila que esta situación no había surgido de manera arbitraria y que lo había consultado con algunos médicos, quienes coincidieron que lo mejor era que se operara nuevamente.

Quiero darles un pequeña actualización, tras lo ocurrido en Wimbledon. Es algo simple, me revisaron los doctores. Sé que me quieren ver jugar, pero lamentablemente los médicos me dijeron que mi rodilla necesita otra cirugía.