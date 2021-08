Paralímpicos Tokio 2020: ¡Una medalla más! Lenia Ruvalcaba obtiene el bronce en Judo

Tokio, Japón.- Tanto mujeres como hombres mexicanos están mostrando su talento en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Ahora fue Lenia Ruvalcaba quien subió al podio tras arrasar en la competencia de Judo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Este domingo 29 de agosto fue Lenia Ruvalcaba la primera en ganar una presea paralímpica para México. Luego de una competencia muy reñida contra Theodora Paschalidou, de Grecia en la categoría -70 kilogramos, la mexicana obtuvo el bronce.

En tanto, el oro fue para la brasileña Alana Maldonado y la plata para Ina Kaldani, de Georgia; el segundo bronce lo obtuvo, la japonesa Kazusa Ogawa.

Cabe destacar que el logro olímpico de Ruvalcaba es impresionante debido a que la atleta no sabría si llegaría a la edición de Tokio 2020, debido a que la pandemia por el Covid-19 le trajo varias complicaciones.

El último mes fue bastante complicado, no pensé que iba poder llegar aquí a Tokio por situaciones de Covid-19, y de pronto se logra esta medalla. Me voy con un bronce, desafortunadamente no fue el oro que yo quería, pero con todo mi corazón está aquí este resultado y estoy contenta porque no me voy con las manos vacías", declaró a los medios.