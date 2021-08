Benjamín Gil en su regreso a México: “Sin excusas; simplemente no hicimos el trabajo”

Ciudad de México, México.- “No vamos a buscar excusas porque eso sería faltarle el respeto a los jugadores y ellos son suficientemente buenos: simplemente, no hicimos el trabajo”, fueron las primeras palabras de Benjamín Gil, entrenador de la Selección Mexicana de Beisbol, a su llegada al país después de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

México perdió los tres encuentros que disputó en la justa olímpica, y se despidió sin pena ni gloria, después de llegara a tierras japonesas con etiqueta de favorito a una medalla.

“El equipo está muy bien, pero no se hizo el trabajo sobre el terreno de juego. Defiendo a los jugadores, estoy orgulloso del esfuerzo que dieron, pero no siempre se puede ganar, las cosas no se dieron bien en Tokio”, señaló Gil.

El timonel tricolor se sincera y añade “creo que usamos a los jugadores debidos para que avanzáramos, pero tuvieron una mala salida cuando menos lo esperábamos. No es culpa de nadie, aunque me siento mal por el jugador que no estuvo bien individualmente, pero yo creo que por equipo es triste; la frase que tal vez no esté bien empleada deportivamente es que fue un poco trágico lo sucedido”.

