Se acaba el amor: Lionel Messi seguirá su carrera fuera del FC Barcelona

Barcelona, España.- La renovación de Lionel Messi con el FC Barcelona dio un giro por demás inesperado, pues cuando parecía todo encaminado a que el argentino firmara un contrato por 5 años más en el club, la estrella del cuadro culé terminó su relación con la institución y se irá del equipo.

Así lo anunció la misma institución a través de sus canales oficiales, en donde argumentó que no se pudo llegar a una renovación por temas económicos y estructurales, por lo que Lionel Messi dejó de ser futbolista del FC Barcelona este jueves 5 de agosto.

A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española). Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club.