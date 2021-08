VIDEO: ¡De no creerse! Esta fue la reacción de Messi al despedirse del Barcelona: "Lo di todo"

Barcelona, España.- Leonel Messi, uno de los jugadores más famosos del mundo, se despidió del que fuera su equipo por 20 años, el FC Barcelona. No obstante, en su discurso de despedida tuvo una reacción que dejó en shock a sus fanáticos y a todos los presentes.

Luego de que el pasado jueves 5 de agosto se volviera tendencia mundial la noticia de que el astro argentino dejaba al club catalán por no llegar a un acuerdo económico, este domingo 8 de agosto, se despidió en conferencia de prensa.

La ceremonia, la cual fue emotiva desde el inició al final, conmovió de sobre manera a los fanáticos de 'La Pulga', pues en plena cámara, y antes de empezar a hablar, Messi se puso a llorar.

Al inicio de su discurso, mencionó que la sorpresa que tuvieron sus aficionados también se la llevó él, pues al inicio de año creyó que seguiría en el equipo del Barcelona, mas no fue así. En conclusión, el FC Barcelona no llegó a un acuerdo con Messi.

Yo había bajado el 50 por ciento de mi ficha, después no se me pidió más nada. Fue lo que pasó, hicimos todo lo posible y no se pudo. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad", declaró Messi en conferencia de prensa.