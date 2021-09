VIDEO: Así fue el primer gol de Cristiano Ronaldo a su regreso con Manchester United

Comparta este artículo

Manchester, Inglaterra.- Como no podía ser de otra manera, el regreso de Cristiano Ronaldo al Old Trafford no decepcionó a nadie, pues el futbolista portugués, no solo volvió a casa luego de 12 años, sino que lo hizo anotando nuevamente con la playera de los 'Red Devils'.

Acostumbrado a anotar goles a racimos, su regreso al equipo que lo encumbrara y proyectara a lo más alto del futbol, no podía ser de otra manera que no fuera con un gol suyo para darle la victoria parcial al Manchester United que se encuentra actualmente en el tercer sitio de la Premier League.

Casi para ir al descanso, el portugués de 36 años que recientemente se convirtió en el máximo anotador de todas las selecciones con 111 goles, aprovechó un error del arquero del Newcastle, Woodman, para empujar el balón al fondo de las redes y anotar su primer gol en su segunda etapa con los 'Diablos Rojos'.

Cristiano Ronaldo sigue aumentando su cuota goleadora, y se espera que con Manchester anote muchos más goles que los que hizo en la Serie A con la Juventus.

Fuente: Staff