Chávez confirma que sus hijos Julio y Omar están internados otra vez por adicciones

Ciudad de México.- A unas semanas de que Julio César Chávez confesara que sus hijos están molestos con él y que no le hablan, el ‘Gran Campeón Mexicano’ dio otra noticia: Julio César y Omar, se encuentran nuevamente internados para tratar sus adicciones.

En entrevista para Ventaneando, el excampeon mexicano de boxeo, confirmó que tanto ‘Julito’ como Omar, se encuentran internados en una de sus clínicas para tratar las adicciones, aunque aseguró que confía en que sus hijos saldrán fortalecidos.

Además el exboxeador se dio tiempo para hablar sobre el desempeño de sus hijos en le mundo de los golpes, y aseguró que el problema de Julio y Omar no es la falta de facultades, sino su disciplina.

Su carrera se les ha ido desmoronando pelea tras pelea porque no llegan bien preparados. Porque no se preparan a conciencia, porque facultades tienen, desafortunadamente a la hora de la pelea andan pesados, no se prepararon bien”, señaló.