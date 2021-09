Billy Joe Saunders se rinde ante 'Canelo' Álvarez: "Fue el mejor esa noche"

Ciudad de México.- Han pasado ya 4 meses desde que Saúl 'Canelo' Álvarez le arrebató el invicto a Billy Joe Saunders y en los últimos días el británico causó sorpresa, pues contrario a su imagen arrogante, respondió con humildad que aquella noche, el mexicano había sido mejor que él.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En una reciente entrevista, el boxeador británico habló sobre lo que sucedió la noche del 8 de mayo en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, y reconoció que peco de soberbio al no "encontrar un poder extraño" del mexicano, que hasta el asalto número 8 había dominado, pero no lo había conectado con fuerza.

Me volví un poco descuidado, porque no encontré ningún poder extraño. No encontré algo que realmente me sorprendiera, ¿sabes? Me pegó con un buen tiro. Tan pronto como me golpeó con ese disparo, pensé para mis adentros: ‘Bien, estás tambaleante’. Pensé que mis piernas se habían ido o algo así", señaló el británico.