L'Equipe revela el contrato de 110mde por tres años de Mess; PSG lo desmiente

París, Francia.- Luego de que el diario L’Equipe publicara en su más reciente portada que Lionel Messi ganará 110 millones de euros en caso de cumplir su contrato de 3 años con el PSG, la directiva parisina saltó a desmentirlos y lo calificó como una falta de respeto.

Sobre esta publicación, el director deportivo del PSG, Leonardo, calificó como inaceptable la información publicada por el medio francés, y aseguró que lo dicho por L’Equipe está muy leojos de la realidad.

Es completamente falsa. Es una falta de respeto y no nos gustó. Está muy lejos de la verdad, en cuanto a duración y números", agregó.

De acuerdo con L’Equipe, quienes presuntamente tuvieron acceso al contrato de Messi con el PSG, el astro argentino cobraría 30 millones de euros la primer temporada, sin embargo, durante las próximas dos, el rosarino cobraría 40 millones cada una.

No obstante, el director deportivo solo desmintió la duración del contrato, pues de acuerdo con Leonardo, Messi fichó con el PSG por dos años, y no por tres como dice L’Equipe, sin embargo, no se refirió al salario del argentino.

