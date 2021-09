Medallista de Tokio 2020 denuncia que el gobierno de la 4T le dio un cheque sin fondos: "Es una burla"

Tijuana, Baja California.- Aremi Fuentes fue una de las atletas que trajo medallas a México en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sin embargo, pese a su gran triunfo, no ha recibido el estímulo que le prometieron y, desde luego, merece. Esto lo denunció ella misma.

De acuerdo con la ganadora de la presea de bronce en halterofilia femenil de Tokio 2020, no ha recibido los 50 mil pesos que el gobierno de Baja California, encabezado por Jaime Bonilla, fiel partidario de la Cuarta Transformación (4T), le prometió, pues le entregaron un cheque sin fondos.

El pasado 12 de agosto tuvimos una reunión con el gobernador Jaime Bonilla, y con el director del Instituto del deporte, David González , y donde se nos entregó un estímulo de 50 mil pesos a los medallistas de Tokio 2020 , se nos hace la foto oficial en un restaurante en Tijuana, pero a la fecha de entrega del cheque no hemos visto reflejado el depósito. El cheque no existe, y se me hace una falta de respeto que se haya utilizado mi imagen como medallista olímpica", explicó Fuentes.

Asimismo, detalló que "es una burla" lo que le hicieron, pues no hay estímulo y solo le encontraron un "cartón con la cantidad".

Sí se me hace una burla lo que hicieron, el habernos dado ante muchos medios el cheque que la verdad no tiene fondos, no existe. Fui a las instalaciones del instituto del deporte para reclamar mi cheque y me dijeron que no se puede reclamar, porque no existe. Solo me entregaron un cartón simbólico con la cantidad", explicó.