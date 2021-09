¿'Canelo' aceptará el reto de Jake Paul? Esto dijo el boxeador mexicano

Ciudad de México.- Aún faltan unos meses para que Saúl 'Canelo' Álvarez enfrente a Caleb Plant en Las Vegas, Nevada, sin embargo, desde ya, se comienzan a barajar los nombre de los posibles rivales para el mexicano tras ese combate, pues todos quieren pelear contra el jalisicense.

Sobre este tema habló el propio pugilista de 30 años, quien está concentrado plenamente en su preparación para la batalla que le espera el 6 de noviembre, la cual ya espera con ansias, luego del desencuentro que tuvo con su rival en la rueda de prensa de presentación.

Boxeadores como Charlo, Demetrius Andrade, Benavidez, se han colocado en la lista de posibles rivales para el 'Canelo' tras su pelea contra Caleb Plant, sin embargo, hay otros nombres que han tentado al mexicano con millonarias bolsas, no obstante, el jalisicense ni siquiera los considera.

Uno de ellos es el youtuber Jake Paul, quien ha comenzado una carrera como boxeador, y quien ha señalado que podría noquear a 'Canelo', incluso el brasileño Vitor Belfort, quien noqueó en segundos a Evander Holyfield, han ofrecido grandes sumas para pelear con el mexicano.

¿Quién es él para ofrecerme dinero? No digan estupideces, hablan de más. A lo mejor traía la adrenalina de la pelea, pero que no se equivoque, no es nadie para ofrecerme dinero. Igual ese Paul, no está en mis planes, yo tengo objetivos más grandes", señaló 'Canelo'.