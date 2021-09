Ramón Morales, molesto con Vucetich lo destroza: "No es entrenador para Chivas"

Guadalajara, Jalisco.- Las recientes declaraciones del entrenador de Chivas, Víctor Manuel Vucetich, en las que señala que ya no es posible ganar la Liga MX jugando solo con mexicanos no cayeron nada bien en la afición del chiverio, lo que incluye a exjugadores como Ramón Morales que atacó con dureza al técnico del 'Rebaño'.

'Ramoncito' es una leyenda de las Chivas, y por tanto sabe del compromiso que significa portar la playera y para nada aprobó las palabras de Vucetich, de quien dijo que si piensa realmente lo que declaró, no es el técnico para el 'Rebaño'.

Si tú como entrenador dices que no puedes ganar con mexicanos, no eres entrenador para Chivas. La verdad yo sí me molesté ahorita al escucharlo, no soy doble cara, muestro mi malestar a la primera y así soy", apuntó el exfutbolista.