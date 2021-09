¿Por un caso de Covid-19? Autoridades sanitarias suspenden partido de Brasil vs Argentina

Comparta este artículo

Brasil.- El reloj tenía cuatro minutos en el partido de Brasil vs Argentina cuando elementos de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) informaron que el partido sería suspendido debido a incumplimientos sanitarios por parte de jugadores.

De acuerdo con la Anvisa, al menos cuatro jugadores de la escuadra Argentina en la que participa Messi no cumplieron las normas sanitarias obligatorias para ingresar a Brasil; se detalló que no informaron que estuvieron en el Reino Unido hace 14 días.

La Anvisa especificó que, debido a los nuevos brotes y variantes del Covid-19 cualquier persona que haya estado en un país europeo debe someterse a cuarentena inmediatamente después de ingresar a Brasil.

No obstante, el partido que abre la jornada eliminatoria este domingo 5 de septiembre comenzó con tres jugadores titulares. 10 minutos después fue suspendido temporalmente.

¿Hay un caso de Covid-19 entre los jugadores de Argentina o Brasil?

Cabe aclarar que no, aún no se informa sobre un contagio de coronavirus en ninguna de las escuadras; no obstante, los protocolos se deben seguir para descartar cualquier posible síntoma.

Se sigue a la espera de la decisión.

