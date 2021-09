Confianza absoluta: Rogelio Funes Mori irá de inicio contra Panamá

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pese a que Rogelio Funes Mori no se encuentra fino y no ha logrado anotar en esta fecha FIFA, la confianza que Gerardo 'Tata' Martino le tiene es absoluta, tan es así que no hizo caso de las críticas ni las sugerencias y el naturalizado irá de inicio ante la Selección de Panamá.

De acuerdo con información obtenida desde el interior de la Selección Mexicana de Futbol, 'El Tata está convencido que Funes Mori es su delantero titular y que es cuestión de tiempo para que la sequía que aqueja al artillero de Rayados, terminará pronto y por ello lo eligió por encima de Henry Martin.

Una de las sorpresas para este tercer y último encuentro de la primera fase de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, es la incursión de inicio del futbolista de Cruz Azul, Orbelín Pineda, quien cobró de manera magistral un penal que significó el gol de la victoria contra Costa Rica.

Orbelín tendrá la oportunidad de iniciar el encuentro con la selección gracias a su desempeño y a la lesión de Alexis Vega, quien causó baja para este encuentro, como también fue descartado Edson Álvarez, quien acumuló tarjetas amarillas y cuyo lugar será ocupado por otro jugador de Cruz Azul, Luis Romo.

