Mbappé defiende en Twitter a una menor de edad; era acosada por tener una rara enfermedad

Comparta este artículo

París, Francia.- Un acto de empatía volvió tendencia al delantero Kylian Mbappé, quien no solo es una estrella del París Saint-German (PSG), sino que además se ha vuelto la estrella de dicha plataforma digital debido a que no dudo en defender a una pequeña niña quien era objetivo de burlas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La menor de edad padece una rara enfermedad, algo que se sumó a las críticas que recibió pues en diversas ocasiones aseguró ser fanática del delantero parisino, lo que en conjunto la llevó a ser acosada por distintas vías.

Camille, como se identifica a la menor de 8 años, publicó un video en donde pide al jugador considerar no irse de la escuadra pues resalta que su participación con el PSG la ha hecho soñar por mucho tiempo, mensaje que no fue bien tomado por quienes no son afines al jugador y que desquitara su odio con la niña.



Fue la Asociación ‘Una Sonrisa par Camille’ la encargada de difundir los mensajes de odio que recibió al pequeña, los cuales llegaron hasta oídos del delantero quien escribió lo siguiente:

"La violencia de los comentarios hacia una niña... Realmente estamos a punto de tocar fondo. Habría que tranquilizarse un poco”.

Cabe destacar que la razón por la que Mbappé defendió a la niña es porque, en repetidas ocaciones se ha pronunciado en contra de la violencia en redes, misma que sufrió tras fallar un penal en julio contra Suiza.

Con información de: Twitter