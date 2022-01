¡Gancho al corazón! JC Chávez Jr. asegura que le "ha bajado varias morras" al 'Canelo' Álvarez

Ciudad de México.- Julio César Chávez Jr. volvió a hablar acerca de Saúl Álvarez, aunque en esta ocasión no lo hizo sobre su rivalidad arriba del ring, sino de sus conquistas amorosas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Por medio de un Instagram Live, el Hijo de la Leyenda contestó varias preguntas de sus seguidores en dicha red social y una de ellas lo halagó mencionando que era más guapo que el 'Canelo', cualidad que el pugilista no negó.

Además, aseguró que el 'pique' que tiene con su colega tapatío no es por sus méritos deportivos, pues se debe a que le ha quitado a varias mujeres.

La verdad sí, soy el más guapo del boxeo. Tengo 61 peleas de boxeo y no parezco así boxeador como otros. Ni el Canelo, el wey no me importa, no la hace la neta. Ya le he bajado varias morras por eso me tiene coraje", expresó en la transmisión.