Tras anunciar su retiro, Oribe Peralta revela que este es su gol favorito en su carrera

Ciudad de México.- Tras anunciar su retiro como profesional, Oribe Peralta reveló cuál de los 206 goles que marcó a nivel de clubes, más los 25 con la Selección Mexicana, es su favorito.

De acuerdo con el 'Cepillo', dicha anotación fue la que hizo en 2004, cuando jugaba con Rayados de Monterrey, en un partido ante Dorados de Sinaloa.

El que más me gusta fue uno que le hice a Dorados jugando para Monterrey, me gusta por cómo se dio la situación, por la jugada, porque me recordó a uno de los goles que hacía Ronaldo el Fenómeno", explicó en la transmisión del Santos vs. Tigres en TUDN.