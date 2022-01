JC Chávez Jr. es detenido por presunta posesión de armas; circula VIDEO en redes sociales

Culiacán, Sinaloa.- Por presunta posesión de armas Julio César Chávez Jr. habría sido detenido por la policía en Culiacán, según se pudo observar en un video que circula en redes sociales, el cual fue grabado por el mismo boxeador, quien empezó a transmitir en vivo lo sucedido desde su cuenta de Instagram.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En la grabación se escucha como el Hijo de la Leyenda discute con los elementos de seguridad que lo interceptaron, y les cuestionó el por qué lo habían detenido. Los agentes sólo le piden que baje de su vehículo, que se encontraba cerca de la Plaza Galerías, en la capital de Sinaloa, según se oye en el clip.

Chávez Jr. se negó en repetidas ocasiones a bajarse del carro, pues aseguró no cargaba con ningún arma de fuego, como alegaban los policías.

"Te tenemos que entregar a la base, para empezar andas armado", contestaron los oficiales ante los cuestionamientos del pugilista acerca del por qué querían detenerlo.

Julio César iba acompañado por otra persona, quien afirmó que el hijo del Gran Campeón mexicano venía de su casa, se acababa de levantar y que de repente, una patrulla les había cerrado el paso: “Vengo de levantarme de mi casa para que usted me agarre", dijo a los policías.

¿Por qué me va a bajar, si yo no hice nada?, yo no tengo nada, yo no tengo problemas y usted viene, señor, con una decisión que no está bien tomada porque yo vengo recién levantado", son las últimas palabras que se escuchan en el video.