¡Brutal! Julio César Chávez Jr rompe el silencio y habla de su relación con el hijo de 'El Chapo' Guzmán

Ciudad de México.- Luego de que hace unos días trascendiera que el boxeador Julio César Chávez Jr. fue detenido por policías en Culiacán por presunta posesión de armas, nuevamente se encuentra en el 'ojo del huracán' tras revelar cómo es su relación con uno de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán: Ovidio Guzmán.

A través de un video en el que se le ve al hijo de Julio César Chávez con una gorra que tiene un ratón, el apodo de Ovidio Guzmán, este habló sobre cómo se lleva con el descendiente de uno de los capos más peligrosos de México.

Cabe destacar que 'Julito' señaló tener una buena relación con Ovidio, principalmente porque es el tío de su hija adoptiva, Frida Sofía Guzmán Muños, la nieta de 'El Chapo', no obstante, no dio más detalles sobre sus encuentros.

Me junto con todo el mundo, con el que vende chicles, flores, los Toys, con 'el Ratón' [Ovidio Guzmán]... me llevo bien con todos y gracias a Dios se me da la posibilidad y quisiera brindarles la oportunidad de darles a conocer eso que no sale en todos lados", expuso el boxeador.

Asimismo, añadió que él no presta atención en lo que dicen los medios sobre la gente (pese a ser narcotraficantes) y que le basta mirar a las personas a los ojos para conocer de quién se trata.

Me llevo muy bien con Ovidio, pero ni nos vemos, la verdad; le tengo mucho aprecio y no quiero saber nada de cosas que dicen de él y no me interesa", finalizó el hijo de Julio César Chávez.

