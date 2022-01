Abierto Mexicano de Tenis no exigirá vacuna a los participantes, afirma director del torneo

Acapulco, Guerrero.- Tras la polémica generada alrededor del caso de Novak Djokovic, quien fue expulsado de Australia y no pudo jugar el primer Grand Slam del año al no estar vacunado contra Covid-19, el director del Abierto Mexicano de Tenis compartió cuál será la situación para el torneo que se juega en Acapulco.

Raúl Zurutuza indicó que para este certamen no se exigirá que los participantes estén inmunizados, pues la ATP se basa en lo que dictan las leyes del país.

Entonces nosotros como torneo no podemos exigir que estén vacunados porque tendríamos que tener un respaldo para eso. En el caso de nuestro país, donde no se pide nada, el (jugador) que se apunte, si está vacunado o no, puede hacerlo", argumentó.