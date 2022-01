Benjamín Gil "Tengo toda la confianza de que quedaremos campeones y representaremos a México“

Guadalajara, Jalisco.- A pesar de ir a abajo en la Serie Final de la LMP 3-2 ante los Charros de Jalisco, el manager de los Tomateros de Culiacán, Benjamín Gil mantiene firme sus esperanzas de levantar el título.

Después de caer en el quinto juego, el 'Jefe' de los guindas' reconoció que en estos momentos no son los favoritos para llevarse el campeonato, pero confía plenamente en el trabajo de sus peloteros.

Favorito o no, no importa. Lo que tengo en mente y muy claro, tanto yo como los coaches y cada uno de los jugadores es que vamos con toda la mentalidad y toda la confianza de ganar el partido del viernes. Después de ganar el viernes las cosas se ponen parejas y nosotros no somos los que tienen la presión".