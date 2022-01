Alexis Vega es acusado de provocar choque; "no es mi culpa que no sepan manejar", responde

Guadalajara, Jalisco.- Un usuario de Twitter identificado como Luis Aguirre señaló al futbolista Alexis Vega por presuntamente haber estado involucrado en un percance vehicular este viernes 21 de enero.

De acuerdo con Aguirre, el jugador de Chivas provocó que otro vehículo le chocara su carro porque al parecer iban "echando el auto encima".

La camioneta atrás mío y la camioneta de Alexis (supe que fue él hasta después del choque), iban 'echando el auto encima'. Uno que no dejaba pasar y Alexis que a hue… quería entrar y sin prender la direccional. Supe que fue Alexis Vega cuando me rebasó porque bajó el vidrio para voltear atrás y reírse que consiguió lo que quería (meterse), y que el que no lo dejaba chocó conmigo", tuiteó el usuario, adjuntando una imagen del atacante con su camioneta Mercedes.