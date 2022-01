Talento mexicano llega al Bronx: Los Yankees de Nueva York firman al joven David Hernández

Comparta este artículo

Puebla, México.- Sin duda alguna México es ‘cuna’ de grandes beisbolistas, y son muy pocos los que han podido llamar la atención de una de las organizaciones más importantes de la MLB como los son los Yankees de Nueva York, pero ese no es el caso del joven Diego Hernández que acaba de ser firmado por los ‘Mulos de Manhattan’.

Diego se desempeña como pitcher abridor; a sus tan solo 17 años se ha convertido en una de las principales figuras de las ligas locales de su natal Puebla, lanzando rectas de hasta 90 millas por hora, teniendo un gran repertorio de tiros y sobre una gran disciplina dentro y fuera del campo.

Esas carteristas fueron las que hicieron que los ‘Bombarderos del Bronx’ se fijaran en él y decidieran integrarlo a sus campamentos.

El lanzador sabe de la gran responsabilidad que conlleva representar los colores de la institución con más títulos en toda la historia de las Grandes Ligas.

“Estoy muy contento, es un gran sueño, en verdad que no me la creo, yo sabía que tarde o temprano me iba a pasar algo así, pero ahora que sucedió en verdad es un sueño hecho realidad. Yo de pequeño admiraba a Mariano Rivera, Derek Jeter y hoy en día a Gerrit Cole, entonces ahora poder vestir los mismos colores que portaron ellos, me llena de orgullo". Comentó el pelotero para Tribuna.

El amor por el beisbol comenzó cuando Hernández Zapata era un niño de cuatro años y fue su padre quien le enseñó los primeros pasos en este deporte, mismos que sirvieron para transformarlo en lo que es hoy en día.

“Todo se lo debo a mi papá, él también fue beisbolista, entonces me enseñó todo lo que sé; el gran paso que acabo de dar en mi carrera es gracias a mi padre”.

El derecho de 17 años, tendrá que recorrer un largo camino para figurar en el ‘Big Show’. Su primer reto se encuentra a la vuelta de la esquina, este próximo mes de febrero cuando emprenda viaje con destino a República Dominicana, donde formará parte del campamento de los Yankees, y además se pretende que tenga actividad en la Rookie League.

“Me considero una persona con una gran mentalidad, no me doy por vencido, entonces estoy seguro que podré llegar a las Grandes Ligas, no voy a perder la paciencia es paso a paso, pero lo voy a conseguir”. Puntualizó Diego.