Héctor Herrera sobre eliminatorias: "Somos potencia, pero afición debe impactar al rival"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con los próximos tres encuentros eliminatorios para Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, el seleccionado nacional Héctor Herrera pidió más apoyo a la afición mexicana, pues es un camino largo hacia la Copa del Mundo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Sabemos el camino, lo que queremos y eso no se debe de poner en juego, mucho menos en un momento tan importante como una clasificación y debe salir la unión, debe ser de parte de todos, de ustedes, de la afición, si vamos al Mundial no vamos solo nosotros, vamos todos y es buen momento para generar esa unión", manifestó en entrevista para TUDN.

El futbolista del Atlético de Madrid opinó que la Selección Mexicana es una gran potencia, pero consideró hace falta demostrar dentro de la cancha el apoyo de los aficionados.

"Somos una gran potencia, así lo veo, y es tiempo que demostramos lo que somos como país en unión y fuerza, vamos a jugar otros países y sentimos la localía del país y los que vienen acá no sienten lo que deberían de sentir, con lo grande que es el estadio, la afición debería generar más impacto en los rivales", expresó.

Herrera afirmó que sin importar el resultado de los siguientes partidos eliminatorios ante Jamaica, Costa Rica y Panamá, el puesto del entrenador argentino Gerardo Martino no está en juego.

"El respaldo y el trabajo de Gerardo Martino no está en juego. Cuando los resultados y los objetivos no se alcanzan es normal que se planteen ese tipo de cosas. Estoy agradecido que me dé la oportunidad de estar acá, es verdad que hemos tenido resultados no alcanzados que para México es una obligación, pero creo que también hemos perdido dos Finales, peor es perderlas sino no llegar, eso hubiese sido peor", dijo.

México jugará este 27 y 30 de enero, así como 2 de febrero, ante Jamaica, Costa Rica y Panamá, respectivamente, la eliminatoria mundialista de la Concacaf.

Fuente: Récord