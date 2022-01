Ben Roethlisberger le dice 'adiós' a la NFL: El QB de los Steelers anuncia su retiro

Pensilvania, Estados Unidos.- Este jueves el quarterback de los Steelers de Pittsburgh, Ben Roethlisberger, 'El Big Ben', anunció que oficialmente se retirará de la National Football League (NFL).

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A través de un video compartido en sus redes sociales, 'El Big Ben' anunció que luego de 18 temporadas con 'Los Acereros', dos Super Bowl y una histórica carrera como uno de los mejores QB, es momento de "vaciar su casillero".

En la imagen, Ben Roethlisberger, quien fuera QB de los Steelers por 18 temporadas

El viaje ha sido emocionante, impulsado por un espíritu de competencia. Sin embargo, ha llegado el momento de limpiar mi casillero, colgar mis zapatos y continuar siendo todo lo que puedo ser para mi esposa e hijos. Me retiro del fútbol como un hombre verdaderamente agradecido", dijo 'El Big Ben'

En el material audiovisual que ya dio la vuelta al Internet, Ben Roethlisberger asegura amar el futbol americano y que está muy agradecido por todo lo que este deporte le ha dado.

No sé cómo expresar con palabras lo que el fútbol ha significado para mí y qué bendición ha sido. Aunque sé con confianza que le he dado todo al juego, estoy abrumado por la gratitud por todo lo que me ha dado", expresó en el video.